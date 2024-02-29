



Вторая израильская песня для "Евровидения" дисквалифицирована

После того как Европейский вещательный союз дисквалифицировал песню "October Rain" из-за политических призывов, вторая песня, отправленная на экспертизу, была дисквалифицирована по той же причине.



После того как Европейский вещательный союз (EBU) дисквалифицировал песню "October Rain", отобранную Израилем для участия в конкурсе "Евровидение", из-за того, что она содержала политические призывы, Ран Бокер из Ynet сообщил, что альтернативная песня, отправленная на экспертизу EBU, также была дисквалифицирована по той же причине.



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Источники сообщили, что песня была готова к отправке в EBU, так как заняла второе место в процессе отбора израильской экспертной комиссии. После дисквалификации первой песни некоторые посчитали, что лучшим выбором будет вариант B, который также был дисквалифицирован.



Полный текст песни, включает в себя строки на иврите "Надежда не останавливается, она просто расправляет крылья, Это как миллион звезд, которые внезапно загораются на небе".

