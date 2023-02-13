



Возмутительная несправедливость: Мария Миронова о ситуации с Лией Ахеджаковой

Мария Миронова расстроена из-за того, что известная актриса не сможет вернуться на сцену. По ее мнению, не стоило лишать работы 84-летнюю Лию Ахеджакову, так как она внесли огромный вклад в российскую культуру.



“Грустная до боли, возмутительная несправедливость, которая уже не укладывается в голове! Уникальная актриса, на которой росло целое поколение, честный, небезразличный и смелый человек. Такими темпами кто вообще сможет на неё выходить через какое-то время?” – возмущена 49-летняя актриса.



Миронова считает, что в России к деятелям искусства в настоящее время относятся пренебрежительно. По ее мнению, сейчас российских звезд перестали поддерживать в полной мере.



“Мы открыли 15лет назад Фонд “Артист”, чтобы помогать ветеранам, деятелям искусства!! Почему? Потому что у нас итак большие проблемы с Этим!!!”, – написала актриса в Instagram.

Напомним, в начале прошлого года народная артистка РФ Лия Ахеджакова сделала солидное пожертвование армии Украины. Она призналась, что перевела из личных накоплений десять тысяч долларов и намеревалась уехать из России.