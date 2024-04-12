



Вдова Навального анонсировала выход его автобиографии

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия анонсировала выход его автобиографии.



"Вообще совсем не так я представляла, как Алексей будет писать свою биографию. Думала, что нам будет уже лет под 80, он будет чинно сидеть за компьютером у открытого окна и печатать. А я буду ходить вокруг и ворчать, что скоро приедут внуки, а он занимается ерундой. Но после попытки отравления в 2020 все говорили: "Алексей, ты должен написать книгу". А он отмахивался", - сообщила она.



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По словам Юлии, на тот момент Алексею казалось, что рано заниматься написанием, ведь он прожил лишь полжизни. Но все же писать книгу тогда начал "и неожиданно втянулся".



"Не буду забегать вперед. Вы скоро все сами прочитаете. 22 октября выйдет биография Алексея одновременно на многих языках. Она уже переведена на 11. На русском она тоже обязательно выйдет", - отметила Юлия.