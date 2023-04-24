



В России отменили последний спектакль, где играла Лия Ахеджакова

Московский Театр наций отменил два показа спектакля “Сказка про последнего ангела” с участием актрисы Лии Ахеджаковой. На сайте театра сообщается, что показы, запланированные на 26 и 27 апреля, отменены “по техническим причинам”.



Ранее показ этого спектакля был отменен в Санкт-Петербурге, это был последний спектакль с Ахеджаковой в России.



В начале апреля театр “Современник” подтвердил увольнение Ахеджаковой. Там заявили, что актриса уволилась по собственному желанию.



В декабре в Санкт-Петербурге Выборгский дворец культуры объявил о переносе спектакля “Мой внук Вениамин” с участием Ахеджаковой. Актриса также сообщила, что до этого спектакль отменили в Москве без объяснения причин.



В начале февраля «Современник» снял с репертуара спектакль “Игра в джин” с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли. Директор театра Юрий Кравец сказал, что его завалили гневными письмами в адрес артистки. Сама Лия Ахеджакова отметила, что после каждого выступления она получала поддержку от зрителей и цветы, а также слова благодарности за ее гражданскую позицию.