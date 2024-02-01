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В РФ предложили судить артистов, поддерживающих Украину
01.02.2024 15:43 Алина Груднева

В РФ предложили судить артистов, поддерживающих Украину

Министерство иностранных дел России прокомментировало сообщения о преследовании артистов, которые поддерживают Украину.

"Всех, кто поддерживает Киев, надо не преследовать, а судить", - предложили в МИД РФ.

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Тем временем, поступило сообщение, что российское издательство АСТ приостановило выплаты известной писательнице Людмиле Улицкой за то, что да переводит деньги в Украину.

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