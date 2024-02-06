



В РФ массово отменяют концерты дочери Пугачевой

В российских городах массово отменяют концерты дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте, переехавшей из страны.



По данным росСМИ, уже отменены четыре ее концерта за месяц.



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В частности, бойкот певице объявили Красноярск, Иркутск, Братск и Улан-Удэ.



В свою очередь, власти Владивостока не стали "прогибаться" под давлением общества. Муниципальный центр управления города ответил на призывы, что репертуар Орбакайте соответствует законодательству, потому ее выступление состоится.