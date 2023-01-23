



В Лоде начинается создание Центра наследия евреев СССР

Вот уже несколько лет ассоциация "Маалот" занимается продвижением идеи создания Центра наследия евреев СССР. Сейчас эта идея начинает реально воплощаться в жизнь. По инициативе "Маалот" мэр Лода Яир Ревиво, совместно с представителем русскоязычных репатриантов в городском совете Эльвирой Колихман приняли решение о создании Центра в городе. На первом этапе мэрия выделит "Маалот" помещение, в которое ассоциация перенесет всю свою деятельность. Одновременно мэрия начнет процесс выделения "Маалот" подходящего участка земли для строительства здания Центра.



Мэр Яир Равиво – "Выходцы из СССР составляют значительную часть населения города, поэтому будет вполне естественно, если Центр наследия евреев СССР будет создан именно в Лоде. Мы будем активно способствовать реализации этой идеи, в том числе окажем помощь и в переговорах с соответствующими министерствами и ведомствами".



Эльвира Колихман – "Лод находится в самом центре Израиля. Добираться сюда удобно со всех концов страны, в том числе благодаря действующим в городе двум железнодорожным станциям. Так что мы ожидаем большой поток посетителей Центра. И, кроме того, в районе Ганей Авив, где предусмотрено возведение Центра, сегодня проживает около 20 тысяч выходцев из СССР. А строящийся сейчас новый район, примыкающий к Ганей Авив, увеличит их число почти вдвое. Так что у Центра будет поддерживающее его окружение."



Давид Шехтер, глава "Маалот" – "В полученном нами помещении мы сразу же начнем проводить музыкальные и творческие вечера, организовывать выставки выходцев из СССР, в том числе и новых репатриантов, которые прибывают из России в большом количестве. То есть Центр начнет свою работу еще до возведения здания".



Пресс-служба ассоциации "Маалот".



Иллюстрация: так в соответствии с проектом, разработанным "Маалот" будет выглядеть здание Центра наследия.

