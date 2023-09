В Италии нашли неизвестную ранее картину Рафаэля

В Италии обнаружили неизвестную до сегодняшнего дня картину легендарного художника Рафаэля Санти.



По данным информационного агентства ANSA, об этом было объявлено на международной конференции в Перголе.



В частности, был обнаружен портрет жены художника эпохи Возрождения Перуджино Кьяры Фанчелли. Он был написан на деревянной панели из тополя. Эксперты датировали портрет 1504 годом.



Картина, которая находится в отличном состоянии, годами хранилась в частной коллекции.

