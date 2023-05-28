



В Египте обнаружили мастерские по мумификации и гробницы в древних могильниках



В Египте были обнаружены мастерские по мумификации людей и животных, а также две гробницы в древнем могильнике Саккара. Об этом пишет Reuters.



Председатель Высшего совета Египта Мостафа Вазири, сообщил журналистам, что две крупные "мастерские по бальзамированию" относятся к эпохе 30-й династии (380-343 гг. до н.э.) и эпохе Птолемеев (305-30 гг. до н.э.).



Открытие было сделано после летних раскопок возле святилища богини Бастет, где находятся катакомбы мумифицированных кошек в Саккаре, примерно в 30 км к югу от Каира.



Это было то самое место, где в 2019 году обнаружили сотни мумифицированных животных и статуй.



"Мы нашли мастерские по бальзамированию, одну для людей и одну для животных. Мы нашли все инструменты, которые они использовали (для мумификации) в древние времена", - сказал Вазири.



В обеих мастерских были каменные кровати, глиняные горшки, ритуальные сосуды, соль натрона, которая является одним из основных ингредиентов для мумификации, и полотна среди других инструментов для мумификации.



Раскопки в Саккаре также привели к обнаружению поблизости двух небольших гробниц возрастом 4400 и 3400 лет, принадлежащих двум священникам из пятой династии Старого царства и из 18 династии Позднего царства соответственно.



По словам официальных лиц, на стенах гробницы были обнаружены надписи о земледелии, охоте и других повседневных занятиях и сцены, изображающие умерших.

