



В Болгарии обнаружена неизвестная картина Поллока стоимостью $50 миллионов

В Софии Europole обнаружил неизвестную ранее картину американского экспрессиониста Джексона Поллока. Об этом со ссылкой на источники сообщают 24chasa.



Следственные действия против группы, занимающейся контрабандой культурных ценностей проводили сотрудники болгарского Главного управления по борьбе с организованной преступностью и греческими спецслужбами под руководством Европола. Помимо Софии, обыски прошли в Афинах и на Крите – там было изъято еще пять картин “известных художников”.



По информации 24chasa, изъятая картина Поллока может стоить около $10 миллионов на черном рынке. На аукционе такая работа могла быть продана за $50 миллионов.



Результаты предварительной экспертизы подтвердили подлинность полотна, однако прокуратура Болгарии намерена провести еще одну проверку, в том числе при помощи метода радиоуглеродного датирования. –

В правом нижнем углу картины полиция обнаружила подпись Поллока. На обороте полотна написана его краткая история. Источники указывают разные года создания картины, 1947 и 1949.



Изначально правоохранители возбудили дело о сокрытии картины, решив, что ее украли, но выяснилось, что полотно не находится в розыске. Затем дело переквалифицировали по статье о преступлении против культурной ценности.

“В ходе проверки будет установлено, является ли картина не идентифицированным и не зарегистрированным культурным достоянием”, – заявили в Софийской городской прокуратуре.

Джексон Поллок — американский художник и один из основоположников школы абстрактного экспрессионизма. Он скончался в августе 1965 года в возрасте 44 лет.