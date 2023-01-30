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Умерла американская актриса Энни Вершинг
30.01.2023 07:45 Алина Груднева

Умерла американская актриса Энни Вершинг

На 46-м году жизни скончалась популярная американская актриса Энни Вершинг.

По данным Hollywood Reporter, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

О диагнозе актриса узнала в 2020 году, однако все равно продолжала сниматься в фильмах и сериалах.

Свою карьеру Вершинг начала в 2002 году. Она появлялась в сериалах "Фрейзер", "Зачарованные", "Сверхъестественное", "Касл", "Новичок", "Беглецы". Всего за карьеру она сыграла примерно в 50 фильмах и сериалах.
 

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