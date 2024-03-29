



Участники "Евровидения" ответили на призывы бойкотировать Израиль

Группа артистов, которые выступят на международном песенном конкурсе "Евровидение -2024", в том числе Олли Александер из Британии, выпустили заявление на фоне призывов бойкотировать участие Израиля.



Совместное заявление, помимо прочего, сделали участники от Ирландии, Дании, Швейцарии и Португалии.



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"Мы твердо верим в объединяющую силу музыки, которая позволяет людям преодолевать разногласия и способствовать содержательным разговорам и связям. В свете нынешней ситуации в Газе и в Израиле, мы не можем молчать", - сказано в заявлении.



По словам музыкантов, для них важно проявить солидарность "с угнетенными" и выразить искреннее желание мира, немедленного и прочного прекращения огня, а также безопасного возвращения всех заложников, удерживаемых террористами в Газе.



"Мы едины против всех форм ненависти, включая антисемитизм и исламофобию", - добавили артисты.

