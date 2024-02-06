



Травля Улицкой в России продолжается: отменены спектакли

В России продолжается травля писательницы Людмилы Улицкой, которая выступает против войны в Украине.



В частности, театр "Современник" отменил спектакли "Потанцуем…" по ее пьесе, запланированные на февраль и март.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



До этого показы спектакля "Еврейское счастье" по пьесе Улицокй отменил пермский Театр юного зрителя.



Травля писательницы началась из-за информации о том, что гонорары с ее книг идут на поддержку Украины.