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Травля Улицкой в России продолжается: отменены спектакли
06.02.2024 12:38 Алина Груднева

Травля Улицкой в России продолжается: отменены спектакли

В России продолжается травля писательницы Людмилы Улицкой, которая выступает против войны в Украине.

В частности, театр "Современник" отменил спектакли "Потанцуем…" по ее пьесе, запланированные на февраль и март.

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До этого показы спектакля "Еврейское счастье" по пьесе Улицокй отменил пермский Театр юного зрителя.

Травля писательницы началась из-за информации о том, что гонорары с ее книг идут на поддержку Украины.

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