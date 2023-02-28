



Том Круз удостоен награды Гильдии продюсеров Америки

Гильдия продюсеров Америки удостоила Тома Круза награды за заслуги в жизни в жизни Лос-Анджелеса, а несколько выступающих поблагодарили актера за то, что он подстегнул остановленный пандемией кинобизнес с помощью блокбастера "Лучший стрелок: Маверик", вышедшего прошлым летом, сообщает Reuters.



"Том Круз показал всем нам, что походы в кино вернулись", — сказала Шерри Лэнсинг, бывший генеральный директор Paramount Pictures, в своем вступительном слове.



60-летний Круз прославился как звезда фильмов "Рискованный бизнес", "Коктейль", "Несколько хороших парней" и других фильмов.

Его продюсерские заслуги включают "Ванильное небо", "Последний самурай", фильмы "Миссия невыполнима" и "Маверик", которые собрали почти 1,5 миллиарда долларов в прокате по всему миру.



Принимая свою награду, Круз приветствовал работу теле- и кинопродюсеров в зале.



"Это не просто удача. Вы должны создать эту удачу. Вы должны желать ее существования. И я хочу, чтобы вы знали, что я всегда болею за вас", - сказал Круз, принимая свою награду.



"Я буду продолжать делать все возможное, чтобы внести свой вклад и помочь этой отрасли и этому виду искусства, который я люблю", — добавил он.

