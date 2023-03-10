Новости » Культура
Сотни людей пришли попрощаться с актером Хаимом Тополем
10.03.2023 14:00 Алина Груднева

Сотни людей пришли попрощаться с актером Хаимом Тополем

В Тель-Авиве в пятницу, 10 марта, попрощались с легендарным актером Хаимом Тополем.

Поминальная церемония состоялась в камерном театре.

Проститься с актером, сыгравшим Тевье в "Скрипаче на крыше", пришли сотни людей, чтобы отдать ему дань уважения.

На церемонии выступили министр культуры и спорта Мики Зоар, Ривка Михаэли, дочь актера и другие. Похороны пройдут вечером.

"Папа делал поистине замечательные вещи. В самом конце он был окружен любовью, и все его внуки со всего мира собрались вокруг него. Мы пели ему все песни, которые он любил. Он ушел от нас с миром", - сказал сын актера.

Напомним, Тополь скончался в среду в окружении своей семьи после продолжительной болезни. Ему было 87 лет.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы