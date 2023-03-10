



Сотни людей пришли попрощаться с актером Хаимом Тополем

В Тель-Авиве в пятницу, 10 марта, попрощались с легендарным актером Хаимом Тополем.



Поминальная церемония состоялась в камерном театре.



Проститься с актером, сыгравшим Тевье в "Скрипаче на крыше", пришли сотни людей, чтобы отдать ему дань уважения.



На церемонии выступили министр культуры и спорта Мики Зоар, Ривка Михаэли, дочь актера и другие. Похороны пройдут вечером.



"Папа делал поистине замечательные вещи. В самом конце он был окружен любовью, и все его внуки со всего мира собрались вокруг него. Мы пели ему все песни, которые он любил. Он ушел от нас с миром", - сказал сын актера.



השר זוהר בלווייתו של חיים טופול: "בימים אלו, בהם החברה בישראל מפולגת ונתונה במחלוקת קשה, אין לי ספק שחיים היה רוצה לראות אותנו מאוחדים, מצליחים לדבר, להקשיב ולהגיע להסכמות. זה אפשרי וזה הכרחי על מנת לשמור על הבית שכולנו אוהבים"@shani_na pic.twitter.com/A8SlTH6QgO — כאן חדשות (@kann_news) March 10, 2023