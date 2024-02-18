



Состояние Панкратова-Черного резко ухудшилось

Состояние известного российского актера Александра Панкратова-Черного, который активно поддерживает войну в Украине, резко ухудшилось.



По данным Telegram-канала SHOT, у него обострились проблемы с легкими на фоне перелома шести ребер.



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Уточняется, что артист не может лежать из-за сильной одышки, а при легких нагрузках у него якобы синеет кожа.



Переломы он получил в Красноярске. После этого у актера нашли ушиб легких, который привел к осложнениям. У Панкратова-Черного врачи нашли гидроторакс и проявления дыхательной недостаточности и доброкачественную опухоль печени.