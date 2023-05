Смерти больше нет Ic3peak в Тель-Авиве

Их видео 2018 года "Смерти больше нет" о том, как кремлевские вампиры пьют кровь и едят человеческое мясо на Красной площади набрало 150 миллионов просмотров, и за прошедшие годы превратилось из метафоры практически в реальность. С этого же года российские власти начали запрещать все концерты Ic3peak подряд и даже задержали группу в Новосибирске. Группа была вынуждена покинуть Россию ещё до войны, и успешно развивается на Западе. Для своего последнего альбома они записали дуэты с такими звездами как бывшая жена Илона Маска - певица Grimes или Oli Sykes из Bring Me The Horizon. Их тёмная альтернативная электроника вызывает восторг по всему миру. Во время прошлогоднего европейского тура в поддержку Украины Ic3peak сыграли 20 аншлаговых концертов, в частности собрав 2000 человек в Париже.







В Тель-Авиве Ic3peak представят Horror Show — тревожное путешествие во тьму, а также свой последний альбом Kiss of Death и, конечно, лучшие хиты - Грустная сука, Смерти Больше Нет, Плак-плак и другие



27 мая в клубе Гагарин в Тель-Авиве выступят IC3PEAK

https://shimon.kassa.co.il/announce/74776



Билеты от 290 шекелей

Начало в 21:00



На правах рекламы