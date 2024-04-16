



Российский балет не поедет на гастроли в Южную Корею

Посольство Украины в Республике Корея при поддержке украинской общины и международных партнеров заблокировало гастроли русского балета в Южной Корее. Выступление российской примы-балерины с проектом "Моданс" в Сеульском Артцентре и "Гала-концерт балета Большого театра" в столице Южной Кореи уже не состоится.



“Российской "культурной" пропаганде не должно быть места на международных площадках, а российским балеринам - на сценах мировых театров. Работаем и в дальнейшем, чтобы враг не мог использовать мировое культурное пространство для оправдания своих преступлений”, - заявил МИД Украины.



