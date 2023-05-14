



Результаты Евровидения-2023: видео выступления победителя

На международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2023" победила Швеция, которую представляла исполнительница Loreen с песней "Tattoo". В финале мероприятия, проходившего 13 мая в британском Ливерпуле, победительница получила 583 баллов совокупной оценки аудитории и национальных жюри стран-участниц.

Итак, первое место в финале заняла Швеция – Loreen – 583 балла.

Второе место получила Финляндия – Käärijä – 526 баллов.

Тройку лидеров закрыл Израиль – Noa Kirel – 362 балла.

Представители Украины – TVORCHI – заняли 6 место, набрав 243 балла.

Ноа Кирел вошла в тройку победителей Евровидения с песней “Unicorn”, опередив предварительные прогнозы на одно место. Кирел получила 12 баллов от судейской коллегии Италии, Азербайджана, Армении, Франции и Польши. Представительница Израиля выиграла награду фанатов TikTok.



Kalush Orchestra передали Хрустальный кубок Евровидения победительницы конкурса Loreen!







В финале приняли участие 26 участников. Среди них 20 победителей двух полуфиналов и музыканты из стран-основателей конкурса (Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия).



Швеция также с большим отрывом победила в голосовании жюри, получив 340 баллов. Тем не менее, в зрительском голосовании победила Финляндия, получившая 376 баллов (при втором месте Швеции с 243 баллами).



Также в Гранд-финале выступила украинская группа TVORCHI, которая по праву страны-победителя в прошлом году не участвовала в полуфинальном отборе. Кроме участников конкурса, в начале шоу выступили победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra. Во время голосования телезрителей на сцену вышел занявший в прошлом году второе место представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Mountain.



Отметим, что именно Loreen букмекеры максимально однозначно отдавали победу в этом году, потому особой интриги в этом не было. В частности, непосредственно перед проведением финала "Евровидения" вероятность её победы оценивалась в рекордные 52%. Певица уже выигрывала "Евровидение" в 2012 году с песней "Euphoria". Таким образом, оба ее появления на конкурсе оказались максимально результативными.



В целом это уже седьмая победа Швеции на "Евровидении" и третья после введения телеголосования. Кроме Швеции, семь раз на конкурсе побеждала Ирландия, однако в последний раз это было в 1996 году, когда в нем еще не участвовали многие страны Восточной Европы.



В прошлом же году "Евровидение" выиграла украинская группа Kalush Orchestra, однако организаторы не разрешили Украине как стране-победительнице принимать мероприятие в 2023 году из-за рисков безопасности из-за продолжающейся войны с Россией. Ввиду этого провести конкурс было предложено на территории Великобритании как страны, занявшей второе место. В 2024 году, таким образом, "Евровидение" должно будет пройти в Швеции.



Нетта Барзилай также выступила в числе “всех звезд Евровидения”, приглашенных выступить с попурри из британских хитов: