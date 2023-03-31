



Раскрыт тайный компонент в картинах Леонардо да Винчи

Ученые раскрыли тайный компонент в картинах таких выдающихся художников, как Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и Рембрандт.



Результаты исследования обнародованы в журнале Nature Communications.



Как выяснили ученые, художники использовали яичный желток вместе с масляной краской, создав новую технику использования материала для воспроизведения новых эффектов на холсте.



По словам автора исследования из немецкого Института технологического института Карлсруэ Офели Ранке, желток способен существенно изменить свойства краски. Художники добавляли также дистиллированную воду, льняное масло и пигмент для смешивания свинцового белого и ультрамаринового синего цветов.



"Наши результаты показывают, что даже с очень небольшим количеством яичного желтка можно добиться удивительного изменения свойств масляной краски, демонстрируя, насколько это может быть полезно для художников", - подчеркнул Ранке.