



Пугачева выпустит новый альбом

Примадонна Алла Пугачева собирается выпустить 1 марта новый альбом под названием "P.S.".



По данным российского Telegram-канала SHOT, он будет включать live-версии песен с юбилейного концерта в Кремле в 2019 году.



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По словам саунд-продюсера Анатолия Лопатина, альбом будет доступен на всех стриминговых платформах.



В него войдут 20 треков, среди которых "Мой друг", "На землю выпала роса", "Соловушка". Кроме того, там будут хиты в новой аранжировке.