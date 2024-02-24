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Пугачева выпустит новый альбом
24.02.2024 09:51 Алина Груднева

Пугачева выпустит новый альбом

Примадонна Алла Пугачева собирается выпустить 1 марта новый альбом под названием "P.S.".

По данным российского Telegram-канала SHOT, он будет включать live-версии песен с юбилейного концерта в Кремле в 2019 году.

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По словам саунд-продюсера Анатолия Лопатина, альбом будет доступен на всех стриминговых платформах. 

В него войдут 20 треков, среди которых "Мой друг", "На землю выпала роса", "Соловушка". Кроме того, там будут хиты в новой аранжировке. 

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