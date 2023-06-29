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Лепс
29.06.2023 18:17 Наталья Богинская

Публика против: В Казахстане отменили концерт Григория Лепса

Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для выступления российского певца Григория Лепса, заявила об одностороннем прекращении договора с организаторами концерта.

Концерт планировался на июль этого года в городе Конаеве Алматинской области, сообщает “Радио Азаттык”.

Отмене концерта предшествовала бурная дискуссия в казахстанских социальных сетях. Многие пользователи выражали недовольство приездом российского артиста, который поддерживает войну в Украине. 

Новость о запланированном концерте Григория Лепса в Конаеве совпала по времени с объявлением, которое сделали Лепс и Николай Басков – вручить один миллион российских рублей каждому, кто уничтожит танки Вооруженных сил Украины. 

Как отмечает издание, казахстанская публика негативно восприняла новости о приезде Лепса в Казахстан и потребовала отменить его концерт.

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