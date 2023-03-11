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Послание Путину: мировые звезды выступят на концерте в поддержку Украины
11.03.2023 05:38 Наталья Богинская

Послание Путину: мировые звезды выступят на концерте в поддержку Украины



Адель, The Rolling Stones, Пол Маккартни и другие мировые звезды планируют принять участие в концерте в поддержку Украины. СМИ уже даже назвали вероятную дату и место проведения концерта. Об этом сообщает The Sun.

В СМИ назвали несколько звезд, которые присоединятся к благотворительному концерту:

  • Адель,
  • The Rolling Stones,
  • Полу Маккартни,
  • Pink,
  • Florence and the Machine,
  • The Killers,
  • U2.
Благотворительный концерт запланирован на 24 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне. Он будет транслироваться по всему миру и станет мощным месседжем российскому диктатору Владимиру Путину.

“Благотворительный концерт в поддержку Украины будет транслироваться по всему миру с участием самых громких музыкальных имен и усилит давление на российского тирана Владимира Путина”, – отмечают в издании.

Источники подчеркнули, что многие известные артисты уже дали согласие на участие в концерте.

"Это будет огромный концерт в глобальном масштабе. Он планировался давно и теперь назначена дата. Конечно, существует понимание того, что привлечь многих суперзвезд не удастся в такие короткие сроки, но организаторы ведут переговоры", – говорится в сообщении.

The Sun предполагает, что событие такого масштаба может оказывать реальное политическое давление на россиян. 

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