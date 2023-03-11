Послание Путину: мировые звезды выступят на концерте в поддержку Украины
Адель, The Rolling Stones, Пол Маккартни и другие мировые звезды планируют принять участие в концерте в поддержку Украины. СМИ уже даже назвали вероятную дату и место проведения концерта. Об этом сообщает The Sun.
В СМИ назвали несколько звезд, которые присоединятся к благотворительному концерту:
- Адель,
- The Rolling Stones,
- Полу Маккартни,
- Pink,
- Florence and the Machine,
- The Killers,
- U2.
“Благотворительный концерт в поддержку Украины будет транслироваться по всему миру с участием самых громких музыкальных имен и усилит давление на российского тирана Владимира Путина”, – отмечают в издании.
Источники подчеркнули, что многие известные артисты уже дали согласие на участие в концерте.
"Это будет огромный концерт в глобальном масштабе. Он планировался давно и теперь назначена дата. Конечно, существует понимание того, что привлечь многих суперзвезд не удастся в такие короткие сроки, но организаторы ведут переговоры", – говорится в сообщении.
The Sun предполагает, что событие такого масштаба может оказывать реальное политическое давление на россиян.