



Послание Путину: мировые звезды выступят на концерте в поддержку Украины





Адель, The Rolling Stones, Пол Маккартни и другие мировые звезды планируют принять участие в концерте в поддержку Украины. СМИ уже даже назвали вероятную дату и место проведения концерта. Об этом сообщает The Sun.



В СМИ назвали несколько звезд, которые присоединятся к благотворительному концерту:

Адель,

The Rolling Stones,

Полу Маккартни,

Pink,

Florence and the Machine,

The Killers,

U2.

Благотворительный концерт запланирован на 24 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне. Он будет транслироваться по всему миру и станет мощным месседжем российскому диктатору Владимиру Путину.“Благотворительный концерт в поддержку Украины будет транслироваться по всему миру с участием самых громких музыкальных имен и усилит давление на российского тирана Владимира Путина”, – отмечают в издании.Источники подчеркнули, что многие известные артисты уже дали согласие на участие в концерте."Это будет огромный концерт в глобальном масштабе. Он планировался давно и теперь назначена дата. Конечно, существует понимание того, что привлечь многих суперзвезд не удастся в такие короткие сроки, но организаторы ведут переговоры", – говорится в сообщении.The Sun предполагает, что событие такого масштаба может оказывать реальное политическое давление на россиян.