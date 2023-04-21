



Площадь у главной синагоги Тель-Авива реконструируют

Тель-Авив получил добро на планы по реконструкции Большой городской синагоги, учреждения, которое недавно отметило свое 100-летие , и созданию рядом с ним новой общественной площади, сообщает The Times of Israel.



Схема реконструкции включает в себя удаление колоннад и стен, которые были пристроены к синагоге в конце 1960-х годов, и превращение прилегающей автостоянки в открытое пространство.



Планы вдохнут новую жизнь в один из старейших и наиболее авторитетных институтов еврейской жизни в Тель-Авиве и окружающее пространство на улице Алленби, оживленном районе со старыми магазинами и ресторанами, и культовым рынком.



Первоначально планы были поданы в 2016 году, но встретили возражения со стороны владельцев соседних зданий, которые утверждали, что создание новой общественной площади нанесет ущерб предприятиям и жителям этого района. Постановление Управления планирования Министерства жилищного строительства по центральному району урегулировало вопрос в феврале после семи лет разбирательств.



Муниципалитет пообещал, что пространство будет использоваться для уличных мероприятий, временных ярмарок и других подобных мероприятий.

Ремонт Большой синагоги в частности будет финансироваться за счет пожертвования в размере 20 миллионов шекелей от Патрика Драи, французско-израильского бизнес-магната и владельца Sotheby's.

Муниципалитет покроет счета за обновление прилегающей территории, включая преобразование улицы Алленби в пешеходную зону.

Объявление о создании новой общественной площади рядом с Большой синагогой поможет решить проблему, которая, как представляется, является тенденцией в Тель-Авиве по перепрофилированию общественных пространств.



