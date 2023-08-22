



Первый и единственный концерт Imagine Dragons в Израиле

Единственный концерт в Израиле был анонсирован в ходе подготовки к турне Mercury World Tour по Европе и Ближнему Востоку. Кроме Израиля, рок-группа внесла в гастрольный график дополнительные выступления в таких странах как: Дания, Италия, Хорватия, Польша, Литва, Франция и Греция.



За последнее десятилетие Imagine Dragons стала одной из ведущих рок-групп в мире. Их самые известные композиции Believer, Thunder и Whatever It Takes, а также три последних хита – Enemy с участием рэпера JID, Bones и бурно обсуждаемый новый трэк Sharks, принесли им головокружительный успех. Сегодня Imagine Dragons входит в тройку лидеров по продажам билетов и успешным гастролям по всему миру.

Imagine Dragons умудряются давать по 116 концертов в год, а количество проданных на них билетов превышает 2 миллиона!



Команда Imagine Dragons была основана в 2008 году и сразу же продемонстрировала свою безграничную страсть к экспериментам с самыми разными музыкальными жанрами. Группа сумела создать свой собственный узнаваемый стиль, соединяющий в себе рок, хип-хоп, поп-музыку и фольклор. Тексты композиций зачастую становятся честными рассказами музыкантов группы о своих проблемах и отражают мир сквозь призму их личностного его восприятия.







В составе Imagine Dragons 4 музыканта: Дэн Рейнольдс – вокал, Уэйн Сермон - гитара, Бэн МакКи – бас и Дэниэл Платцман - перкуссия.

Участники группы отмечают: «Наше творчество не имеет границ, нам интересно создавать новую и оригинальную музыку».



Группа сотрудничает с самыми разными артистами: начиная от рэп- и хип-хоп-исполнителей Кендрика Ламара, Лила Уэйна и Уиза Халифа и кинокомпозитора Ханса Циммера.



С момента образования группы Imagine Dragons выпустила 5 студийных альбомов, 4 концертных и 10 мини-альбомов.



«Драконы» продолжают определять развитие рока в XXI веке. Они заполняют стадионы, создавая гимны и устанавливая рекорды на каждом шагу. Квартет из Лас-Вегаса может похвастаться премией "Грэмми" и совокупными продажами 66 миллионов альбомов, 55 миллионов цифровых копий песен и 110 миллиардами просмотров на видеосервисах. От других они выгодно отличаются, как «единственная группа в истории, у которой есть четыре сингла, сертифицированных RIAA Diamond, а именно «Radioactive», ставший «платиновым» 14 раз, и «Believer», «Demons» и «Thunder», становившиеся «платиновым» по 10 раз каждый.



Со дня основания группа Imagine Dragons пять раз подряд дебютировала в Топ-10 чарта Billboard с композициями Night Visions (2012), Smoke и Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018) и Mercury – Act 1 в 2021 году.



Недавно группа выпустила альбом "Mercury - Act 2" и таким образом завершила свою первую дилогию, спродюсированную легендарным Риком Рубином. Imagine Dragons до сих пор остаются «одной из четырех групп, которые когда-либо одновременно попадала в пятерки лучших синглов на радиостанциях альтернативной музыки, и единственной группой, повторившей этот подвиг».



Imagine Dragons активно занимаются благотворительностью. Знаменитый квартет собрал миллионы долларов на различные цели, в том числе, на нужды детей больных раком, а в последнее время, и в пользу пострадавших от войны в Украине. В июле 2022 года Владимир Зеленский поблагодарил группу за поддержку его страны и назвал участников Imagine Dragons – послами доброй воли платформы United24, созданной для сбора пожертвований в пользу Украины.



Последние билеты остались здесь: http://bit.ly/3VCuIiQ



Официальный сайт: https://www.imaginedragonsmusic.com



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