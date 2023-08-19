



Персональные выставки Андрея Макаревича и Саши Галицкого открываются в Нетании

В конце лета, а именно, 17 августа, в Израиле, в «Галерее на скале» в Нетании, произошло грандиозное событие – новая выставка двух старых друзей: Андрея Макаревича и Саши Галицкого, организованная компанией BARD Productions. Куратор выставки Лика Длугач.



История совместных выставок у Андрея с Сашей довольно богатая, а история дружбы и того богаче. «Сухое-крепленое» в 2019 году, на которой были представлены картины, созданные художниками совместно специально для этого проекта. Выставка «За рамками», в которой помимо Макаревича и Галицкого участвовали еще шесть художников, в разное время репатриировавшихся в Израиль. Но такая, чтобы эти два уникальных автора выставляли каждый свою персональную экспозицию, организована впервые.



С 17.08.23 по 06.09.23 гости смогут увидеть работы, созданные двумя разными авторами в разное время, но объединенные одной галереей, дружбой и общей частичкой в названии.







Выставка Андрея Макаревича располагается в верхнем круглом зале галереи, называется "ПРО разное" и показывает графику знаменитого музыканта, поэта, телеведущего, бессменного лидера группы «Машина времени», созданную за последний год.



Выставка Саши Галицкого заняла нижнюю часть галереи и называется "ПРО всякое". На этой персональной экспозиции представлены работы, созданные Сашей за последние 35 лет.



Андрей Макаревич описывает свою часть выставки так: «Сегодня принято считать, что самой по себе картинки, послания от художника, недостаточно. Нужна идея, концепт. А я считаю, что концепция – это прикрытие собственной бездарности. Не, ребят, никаких концептов. Беру перышко, сажусь и рисую. Про разное».



Саша Галицкий же рассказывает следующее: «Эта выставка про личную жизнь.



И так как она пока что длинная, показываю много «всякого».



От малюсеньких, сделанных в СССР в подмосковной хрущевке рисунков тушью, за которыми спрятана старая любовная драма, до двухметровой антивоенной картины-рогожи из нашей общей новейшей (будь она неладна) истории».



Совсем недавно Саше Галицкому исполнилось 66 лет и этот художник, писатель, автор уникального курса социально-психологической реабилитации пожилых людей с помощью творчества, создатель «Музея искусства пожилых людей», решил перевести свою деятельность в новое русло, создав благотворительный фонд TEDY.



«Так сложилось, что последние 20 лет я работаю с пожилыми людьми, и при помощи нехитрых столярных инструментов научился чинить их души. Оказалось это возможно.



Теперь я хочу обучить своему ремеслу других людей, которые помоложе меня.







Для этого мы учредили благотворительный фонд TEDY. Фонд будет помогать пожилым людям, взрослым с особенностями развития и всем, кому творчество поможет вернуться к активной жизни» – рассказывает Саша.



Все работы на выставке продаются, и средства от продажи работ Саши пойдут на создание его фонда.



Спасибо Борису Цирульнику, вице-мэру Нетании, за предоставление галереи и возможность проводить в городе такие культурные события, как эта уникальная выставка.



Выставка открыта в «Галерее на Скале» в Нетании, ул. Ха-Маапилим, 19



Часы работы.

Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота: с 10:00 до 14:00



На правах рекламы