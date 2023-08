Офис стекольной компании: The Rolling Stones оригинально анонсировала новый диск

Британская рок-группа The Rolling Stones сообщила о выходе нового альбома.



Анонс пластинки группа представила под видом рекламы вымышленной стекольной компании Hackney Diamonds в лондонской газете Hackney Gazette.



“Мы починим ваши разбитые окна, если вы скажете "Gimme Shelter" (название песни в альбоме)”, – указано в публикации.



В объявлении говорится, что “новый офис стекольной компании” откроется в ноябре, там указан номер, по которому можно узнать стоимость услуг. Звонок по указанному номеру сообщает дату открытия и адрес офиса, а также диктует ссылку на сайт.



По информации британской прессы, в новый альбом войдут новые композиции коллектива, песни, записанные с участием Пола Маккартни и Элтона Джона.

Anyone see this? An ad ran in Hackney Gazette for a company called Hackney Diamonds teasing Rolling Stones song titles. Their est. date is 1962, same year Stones formed. Website seems to be run by Universal Music, the Stones’ label. A clue their long-awaited new LP is on its way? pic.twitter.com/DFSnb2WE48