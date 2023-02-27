



Названы победители премии Гильдии киноактеров SAG Awards 2023

В воскресенье, 26 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 29-й премии Гильдии киноактеров SAG Awards 2023, которую называют главным событием в преддверии кинопремии года – Оскара.



Американская Гильдия киноактеров отмечает лучших актеров в сериалах, телефильмах и фильмах года.



Триумфатором премии в этом году стал научно-фантастический фильм Дэна Квана и Дэниела Шайнерта “Все везде и сразу”, собрав четыре награды. А среди сериалов победил второй сезон ленты ”Белый лотос”.



Лауреаты SAG Awards 2023



За лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале - Сэм Эллиотт, "1883"



За лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале - Джессика Честейн, "Джордж и Тэмми"



За лучшую мужскую роль в драматическом сериале - Джейсон Бейтман, "Озарк"



За лучшую женскую роль в драматическом сериале - Дженнифер Кулидж, "Белый лотос"



За лучшую мужскую роль в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, "Медведь"



За лучшую женскую роль в комедийном сериале - Джин Смарт, "Хитрости"



Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале - "Белый лотос"



Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале - "Начальная школа Эбботт"



Лучшая мужская роль в фильме - Брендан Фрейзер, "Кит"



Лучшая женская роль в фильме - Мишель Ео, "Все везде и сразу"



Лучшая мужская роль второго плана в фильме - Джонатан Ке Кван, "Все везде и сразу"



Лучшая женская роль второго плана в фильме - Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу"



Лучший актерский состав в фильме - "Все везде и сразу"



