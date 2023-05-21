



На скане картины Пикассо нашли таинственную собаку

На картине Пикассо "Мулен де ла Галетт", написанной в 1900 году, виден мазок коричневой краски, частично покрывающий стул. Отметина, которая ранее считалась пальто, как выяснилось, была чем-то совсем другим.



По данным Los Angeles Times, Пикассо было всего 19 лет, когда он написал произведение, которое сейчас оценивается в 78,1 миллиона долларов.



При внимательном рассмотрении видны очертания головы и ушей собаки, которую художник решил скрыть.



"Если присмотреться, то можно заметить, что это затянувшийся призрак собаки, - сказала агентству Reuters Джули Бартен, старший хранитель картин в Музее Гуггенхайма.- " Красная краска просвечивается. В некоторых областях, если вы посмотрите очень внимательно, вы можете увидеть глаза здесь и уши здесь. И вы можете видеть, что, скрывая это, он фактически оставил видимым контур макушки".



Cканирование было сделано перед выставкой "Молодой Пикассо в Париже" в Гуггенхайме. Эти сканы позволили лучше понять, как собака могла выглядеть до того, как ее накрыли.



"Сканирование рентгеновской флуоресценции отображает распределение элементов, содержащихся в картине, включая неорганические пигменты", — сказал Бартен в интервью Hyperallergic. - Изображение собаки — это визуализация в искусственных цветах, которая была создана путем картирования распределения пигментов ярко-красного, цинкового белого и железосодержащей охры".



Сканирование показало, что это кавалер-кинг-чарльз-спаниель с красным бантом на шее.



Пикассо регулярно вносил изменения и исправления в свои работы. В "Супе" 1902 года художник исправил женщину, отвернувшуюся от зрителя. В "Скорчившемся нищем" 1902 года художник скрыл форму диска под пейзажем.



"Мы все больше и больше видим, что это было частью рабочего процесса Пикассо, — сказал Бартен CNN . - Разрабатывая композицию, он закрашивал отдельные элементы или превращал их в новые композиционные детали. И очень часто он оставлял аспекты лежащих в основе оригинальных композиций очевидными для зрителя, который смотрел очень внимательно".



Некоторые любители собак могли бы предпочесть картину с пушистым другом, однако историк Том Уильямс с этим не согласен. "Трудно представить эту конкретную картину с собакой на переднем плане, — сказал он The New York Times . - Я не уверен, что собака, и особенно комнатная собачка, имеет смысл в темной, беспокойной и эротически заряженной атмосфере, которую Пикассо так блестяще создал на этой картине".



