



Музыка, проникающая в душу: концерт Арпи Альто и Эмиля Хачатуряна

«Нет лучшего антидепрессанта, чем музыка, которая проникает глубоко в душу» – это буквально девиз известного музыканта Эмиля Хачатуряна, стремительно завоевывающего сцену не только в родном Израиле, но и по всему миру. Накануне его концерта со знаменитой певицей из Армении, Арпи Альто, которая впервые приезжает в Израиль, Эмиль рассказал о том, что услышат зрители 17 августа.



Начнём с того, что за удивительный концерт у тебя совсем скоро будет в Тель-Авиве.



Семнадцатого августа у меня будет концерт с певицей Арпи Альто. Это певица из Армении, популярная в Европе, в Америке, Канаде – везде. У нее очень сложный график, потому что она постоянно на гастролях. Когда нас познакомили, мы, наверное, около года искали время для того, чтобы договориться и организовать концерт.



Это певица с потрясающим голосом. Ее голос официально, по результатам каких-то специальных комиссий, признан, благодаря глубине и тембру, уникальным. Любой, кто однажды услышал, как она поет, никогда не забудет этого. Она очень крутая.



Концерт у нас будет совместный. Я буду играть со своим коллективом инструментальную музыку. Она споет отдельно со своим аккомпанементом, и часть программы мы будем ей аккомпанировать. Программа очень разнообразная получилась – наша музыка и её волшебное пение.







Как вы познакомились?



Это вообще история очень интересная. Еще во время первых пандемических карантинов, я написал ей в Инстаграм. А тогда все, даже звезды любого уровня, были достаточно доступны. Концертов не было, все сидели в соцсетях. Я ей написал, она мне ответила, а когда карантин закончился, мы потеряли связь. Но мысль, что у нас может получиться классный концерт, оставалась. И спустя почти два года нас уже лично познакомила одна продюсер, и все закрутилось. Мы стали переписываться, планировать, рассматривать варианты, и чудо произошло.







Что вы будете играть?



Арпи очень любит джаз. Прямо такой классической: Элла Фиджеральд и так далее. Я предложил взять что-то другое, может быть, даже рок, и сыграть его в ее приджазованном стиле в нашем духе фьюжн латино. Нам главное, чтобы было, от чего оттолкнуться, чтобы было взаимодействие человеческое и понимание, которые у нас есть с самого начала.



Концерт будет в не совсем обычном месте.



Да, концерт пройдет в монастыре. Это армянский монастырь Святого Николая в старом Яффо. Мы будем выступать на балконе монастыря – это большая площадка с видом на море, где будет построена сцена, подключен свет, звук. В общем, все будет серьёзно и очень необычно.







Армянский монастырь – это не самое обычное место для концерта, но не самое необычное для вас?



Мы вообще любители необычных локаций для концертов. Совсем скоро, тоже в августе, у нас будет концерт в замке. Есть на севере такое место – национальный парк Йехиам, где стоит замок крестоносцев. Там и состоится наш концерт, а желающие еще смогут сходить на экскурсию по этому удивительному месту. Концерты там правда необычные. Открытое пространство, вид на холмы и леса, и очень хорошая акустика. Люблю там выступать. Ты играешь на свежем воздухе, в историческом месте, а вокруг поют птицы. Это точно интереснее, чем просто в концертном зале сидеть.



Ближайшие концерт Эмиля Хачатуряна пройдет 17 августа в Монастыре Святого Николая в Яффо при участии певицы Арпи Альто.



https://biletru.co.il/events/arpi-alto-emil-khachaturian-trio/



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