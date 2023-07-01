



Музей Израиля представляет антропологическую экспозицию банкетов

Выставка “Пир” в Музее Израиля в Иерусалиме предлагает антропологический и археологический взгляд на то, как древние люди планировали банкеты.

Анимация во всю стену от Ады Римон и Офека Шемера у входа открывает экспозицию и возвращает посетителей в прошлое, к экстравагантным блюдам древнего Ближнего Востока.



Экспонаты старинных праздничных сосудов всех размеров из музейных коллекций показывают, насколько грандиозными и сложными могут быть блюда, требующие нескольких дней подготовки для проведения банкета.



Наряду с ножами для забоя, консервированными сердцевинами фруктов и зернами пшеницы, есть видео о пиве, приготовленном из дрожжей, извлеченных из 3000-летних сосудов, обнаруженных археологами, выращенных микробиологами и сваренных на месте. Пиво, произведенное из древних дрожжей, продается в бутылках в музейном сувенирном магазине.



Куратор Нурит Гошен собрал ингредиенты и инструкции для четырех древних блюд, и все они доступны на столе с сенсорным экраном. Показываются закулисные детали древних банкетных меню, приглашений, списков гостей и стоимости.

