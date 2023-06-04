



Министерство культуры объявило о проекте для репатриантов-деятелей искусства

Генеральный директор министерства культуры и спорта Кфир Свисса объявил о том, что его ведомство разрабатывает новую программу, цель которой содействовать интеграции новых репатриантов, прибывших в Израиль после начала войны в Украине. Речь идет о деятелях культуры в различных областях, таких как кино, театр, музыка, литература и поэзия, изобразительное искусство, дизайн и многое другое.



Цель программы – интегрировать репатриантов в соответствующую для них профессиональную среду посредством ознакомления со сферой культуры Израиля в целом и их конкретной специализацией в частности, а также посредством прямого доступа к отраслям культуры, используя опыт совместного творчества с «ветеранами» израильской культуры. Помимо этого, программа поможет укрепить еврейский и израильский элемент в их работе.



В рамках программы, деятелям культуры с подтвержденным послужным списком в своей области, будет предложено принять участие в семинарах, на которых у них будет возможность познакомиться поближе с менталитетом и миром израильской культуры, а также приобрести практические инструменты для того, чтобы начать работать по своей профессии в Израиле. Кроме того, для репатриантов будут созданы особые условия для совместного творчества и предпринимательства, и новые проекты в области культуры в сотрудничестве с министерством.



Одним из консультантов программы, станет популярный стенд-ап комик и режиссер, Илья Аксельрод, на протяжении множества лет выступающий в Израиле и за рубежом, а также являющийся автором и режиссером документальных фильмов.



Гендиректор министерства культуры и спорта Кфир Свисса: «Министерство культуры и спорта ставит во главу приоритетов содействие в абсорбции новых репатриантов, выдающихся культурных деятелей. Их профессиональная интеграция станет значительным вкладом в сферу культуры Израиля и, несомненно, обогатит ее".



Илья Аксельрод: "В последний период в Израиль репатриировалось огромное количество талантливых людей, чье творчество известно во всем мире. Я рад, что израильское министерство культуры ставит перед собой цель привлечь выдающихся культурных деятелей – и ныне репатриантов из бывшего СССР - к творчеству в Израиле и содействовать их интеграции в стране. Это действительно значительный проект, и для меня большая честь быть его частью".



Пресс-служба Министерства культуры и спорта

