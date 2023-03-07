



Место, где встречаются Искусство и Бизнес

Искусство, творчество, выставки, галерея – с одной стороны. Покупатели, продажи, бизнес – с другой. Споры о том, может ли, должен ли творческий человек быть еще и бизнесменом, как связаны искусство и бизнес, бесконечны и бессмысленны.



Вы не можете сказать – моя правая нога лучше, чем левая. Вам нужны обе.



Искусство и бизнес нужны друг другу. И речь не о том, что бизнес зарабатывает на продаже художественных работ. И даже не о меценатстве. Мы говорим о более глубокой и важной связи.



Люди искусства помогают людям бизнеса более широко и более многогранно увидеть мир, почувствовать его и найти новые подходы и новые решения в тех сферах, которые, как кажется, далеки от искусства.







Люди бизнеса, в свою очередь, помогают творческим людям понять суть взаимоотношений с рынком, законы развития бизнеса, простые, но важные технические вопросы, без которых на рынке можно заблудиться.



Многие крупные компании мирового рынка уже давно отметили важность этой взаимосвязи и используют ее во благо для развития своих стратегий.



И речь не только о привлечении художников к созданию реклам. Совместные проекты, представляющие произведения искусства на площадках бизнесов. Круглые столы для обсуждений разных вопросов по пересечению этих двух сфер. Совместные конференции и другие образовательные формы.



Искусство помогает бизнесу увидеть и почувствовать мир. Подталкивает к новым идеям. А бизнес, в свою очередь, помогает расширить возможности и площадки для реализации.



Творческое объединение FUN ART CommUNITY еще несколько лет назад начало проект «Искусство и Бизнес». В рамках этого проекта в 2017 году с успехом прошли два фестиваля «Успех, Творчество, Любовь». Именно этот проект стал основой для Ежегодной Выставки FUN EXPO, проводимой объединением на крупнейшей выставочной площадке страны EXPO TLV (Ганей Тааруха). В задачах Ежегодной ВсеИзраильской Выставки FUN EXPO – представление многих художников и мастеров самых разных направлений организациями, предприятиям, людям бизнеса именно с целью налаживания связей, взаимодействия. Оформить офисы, гостиницы, дома, предложить мастер-классы или дни отдыха, предложить эксклюзивные изделия для подарков.



В 2023 году объединение выходит на новый уровень и с новыми предложениями.







Новая большая Галерея объединения станет не только центром искусства. Но центром, где встречаются искусство и бизнес.



У новой Галереи два совладельца. Две женщины, объединившиеся для создания пространства, где искусство и бизнес не спорят, а процветают за счет взаимодействия.



Ирина Финкинштейн занимается бизнесом всю свою жизнь. И бизнес ее всегда был связан с людьми, с услугами, а значит, и тем, как живут, что хотят, что востребовано. Но и искусство ее всегда привлекало.



- Оформление квартир, стиль, изделия действительно уникальные по своем характеру, - говорит Ирина, - это то, что создает нам настроение и подталкивает к новым проектам. Важно, чтобы дом был наполнен красотой. И чтобы отражал характер человека. И важно, чтобы художники тоже понимали и чувствовали рынок, людей, для которых они создают свои изделия.







Мария Прейгер. Создатель объединения FUN ART CommUNITY, инициатор и архитектор всех проектов объединения вот уже почти 10 лет. И в каждом проекте с самого начала объединения она ориентирует выставки и фестивали именно на покупателей. На то, как подать искусство так, чтобы понималось, как картины, изделия прикладного искусства, куклы, книги, дизайнерские изделия могут изменить жизнь.



- Я много лет иду за идеей объединения искусства и бизнеса. И уверена, что это прекрасный союз, необходимый обеим сторонам. И вот теперь пришло время полностью реализовать давно вынашиваемый проект.



На базе Новой большой Галереи кроме выставок и фестивалей будет открыт клуб «Искусство и Бизнес», в котором запланированы встречи творческих людей и людей из мира бизнеса, совместные арт-вечера, где бизнесмены попробуют себя в создании картин или других творческих направлениях.. Запланированы и конференции, где творческие люди попробуют себя в качестве бизнесменов. А также на базе клуба будут и нетворк-встречи, консультации по бизнесу, рекламе и многим другим важным моментам.



И конечно, в прекрасной новой Галерее, в которой более 200 кв.м предстоят и интересные выставки, и фестивали, и множество мастер-классов, творческих встреч.



Новая большая Галерея объединения FUN ART CommUNITY откроется с 15 марта в прекрасном месте Яффо, на пересечении Сдерот Йерушалаим и Дерех Салами. Историческое место Хацрот Яфо. И наверное, не случайно, тут находятся с одной стороны все банки и многие офисы, а с другой – кафе, рестораны, театр Гешер. Само место говорит об объединении искусства и бизнеса.



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