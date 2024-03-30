



Матисьяху, о 7 октября и антисемитизме в новом клипе, снятом на месте теракта

Американский еврейский регги-музыкант и рэпер Матисьяху выпустил новый сингл, посвященный терактам 7 октября и росту антисемитизма. Клип снят в Израиле после терактов.



Я рад поделиться официальным клипом на мою новую песню "Ascent" - видео было снято в Израиле после терактов 7 октября на месте проведения музыкального фестиваля Nova и в различных кибуцах, где в тот ужасный день произошла резня", - пишет он на сайте X.



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"Помогите мне противостоять антисемитизму и распространите это видео по всему миру, чтобы показать всему миру, что мы, еврейский народ, гордимся и что наш свет не будет потушен".



В тексте песни есть такие слова - "Я чувствую, что моя слава под ударом, мы привыкли получать пули в спину" и "Некого винить, кроме еврея, ты с ума сошел, это не ново".

