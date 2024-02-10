



ЛГБТК: В Испании матадор совершил каминг-аут

Кровавая коррида - часть исторической традиции Испании. Сложно назвать это спортом, тяжело назвать это культурой. Но тем не менее, коррида существует и основное время своего существования ассоциируется с мужчинами. Хотя торадоры-женщины тоже существуют и существовали.



И вот развенчание еще одного мифа о …



В Испании впервые тореадор совершил каминг-аут. Марио Алькальде заявил, что он пан-сексуал и встречается с 31-летним футболистом.



Марио Алькальде, помимо арены, работает полный рабочий день обработчиком багажа в аэропорту Мадрид-Барахас и живет со своей семьей. Коррида приносит большие деньги только избранным.



Первое интервью Марио дал испанскому изданию El Mundo. Он сказал, что решение было настолько спонтанным, что дале семье не успел рассказать об этом.



“Я думал, что будут настроения против этого, но люди принимают это, причем в лучшем виде”, — говорит Марио. Испанец надеется создать “Пенью”, или место встреч для сторонников корриды, в самом сердце мадридского ЛГБТ+-сообщества Чуэка.



"Идеальный!" — говорит Антонио на главной площади Чуэка, прямо у знака метро, ​​украшенного радужным флагом ЛГБТ.



“Я рад, что он вышел. Это сбивает “мачо”, как мы их называем, на пару колышков вниз”.



Впрочем, ЛГБТК сообщество не едино в своем мнении относительно каминг-аута Марио Алькальде. Есть два противовеса - “консервативность” корриды - во всех отношениях (только представьте, как было женщинам туда пробиться) и жестокая суть этой кровавой традиции.



