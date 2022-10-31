



Легендарный израильский диджей скончался в возрасте 37 лет

Станислав Марниански (Станислав Манолев), легендарный израильский диджей, известный под сценическим псевдонимом Wave Tribe, умер между субботой и воскресеньем в возрасте 37 лет.



Официальная причина смерти пока неизвестна, но, судя по всему, речь идет об остановке сердца. "Пока неясно, что произошло", - говорит Диди Эзра в беседе с mako music, также известный как DJ Bizzare Contact. "Он - мой партнер, мы вместе уже 18 лет, с тех пор, как были 15-летними детьми. У нас есть совместный проект под названием Bizarre Tribe, а также совместный лейбл Mainstage Records".



"Мне позвонили вчера в 8 утра, сообщили близкие мне ребята", - вспоминает он страшные минуты, когда ему сообщили о его смерти. "Я немного шокирован, он был хорошим другом. Он был особенным человеком, очень талантливым, и если он чего-то хотел, то получал это. Человек, на которого невозможно злиться, несмотря ни на что".

