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Киркоров попросил ЕСПЧ о помощи, но получил жесткий отказ
18.04.2024 23:28 Алина Груднева

Киркоров попросил ЕСПЧ о помощи, но получил жесткий отказ

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой о помощи.

В частности, артист пожаловался на запрет, который выдала Литва на его въезд.

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По данным российских СМИ, ЕСПЧ просьбу Киркорова о содействии в решении этого вопроса отклонил.

В суде отметили, что заявитель открыто поддерживает аннексию Россией украинского  и даже называет себя "представителем Владимира Путина на сцене".

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