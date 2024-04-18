



Киркоров попросил ЕСПЧ о помощи, но получил жесткий отказ

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой о помощи.



В частности, артист пожаловался на запрет, который выдала Литва на его въезд.



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По данным российских СМИ, ЕСПЧ просьбу Киркорова о содействии в решении этого вопроса отклонил.



В суде отметили, что заявитель открыто поддерживает аннексию Россией украинского и даже называет себя "представителем Владимира Путина на сцене".