



Художник выдал пустые холсты за картины: теперь он заплатит круглую сумму

Датский художник Йенс Хаанинг в 2021 году передал музею современного искусства Кунстен в Ольборге пустые холсты, выдав это за картины.



Согласно распоряжению суда, ему придется заплатить 76 000 долларов.



Художник с юмором назвал эту экспозицию "Возьми деньги и беги". Ему поручили воссоздать две из своих ранние работ, для которых творец использовал пачку банкнот, представляющих средний доход в Дании и Австрии. Он согласился на работу, взяв у музея 76 тысяч долларов. Однако удивлению сотрудников учреждения не было предела, когда они развернули холсты и увидели, что там ничего не изображено.



"Это не воровство. Это нарушение контракта, а нарушение контракта является частью работы", - отшутился по этому поводу художник.



Хаанинг отказался возвращать деньги, в связи с чем против него был подан иск в суд. Ему дали 14 дней на возвращение денег, хотя пустые холсты все же были выставлены в музее.

