



Grammy-2023: Иранский сингл Baraye стал “Лучшей песней о социальных изменениях”

Иранский певец и автор песен Шервин Хаджипур получил награду Special Merit Award за лучшую песню о социальных изменениях на церемонии вручения премии Grammy 2023 года в воскресенье вечером за свою песню Baraye. Сингл стал неофициальным гимном антиправительственных протестов в Иране, вспыхнувших после смерти Махса Амини.



Новую награду за особые заслуги, учрежденную в этом году Академией звукозаписи, вручила первая леди США Джилл Байден, которая сказала, что “песня может объединять, вдохновлять и, в конечном счете, изменять мир”.



“Baraye – это мощный и поэтичный призыв к свободе и правам женщин”, – сказала Джилл Байден.



Первоначально сингл был опубликован на странице Хаджипура в Instagram в сентябре и менее чем за два дня его просмотрели более 40 миллионов раз.

25-летний Хаджипур был арестован в Иране вскоре после того, как его “гимн протестов” приобрел популярность. Автор в настоящее время вышел из тюрьмы под залог и ожидает суда по обвинению, которое может повлечь за собой до шести лет лишения свободы. Сообщается, что ему запретили покидать страну, и поэтому он не смог присутствовать на вручении премии.



“Он был арестован, но эта песня продолжает звучать во всем мире благодаря своей мощной теме – женщины, жизнь, свобода”, – отметила Джилл Байден. “Поздравляю, Шервин, и спасибо за твою песню”.



После объявления о наградеы Хаджипур опубликовал свою фотографию в Instagram с подписью “Мы выиграли”.

Baraye на фарси означает “за”, и когда иранцы писали в Twitter причины протеста после смерти Амини, они использовали хэштег #baraye. Хаджипур превратил эти твиты в текст своей песни, которую он также назвал так же как хэштег. В треке он поет такие слова: “Для танцев на улицах, для моей сестры, твоей сестры, наших сестер, для этой диктаторской экономики, для этого загрязненного воздуха, для девушки, которая хотела родиться мальчиком, для женщин – жизнь, свобода”.