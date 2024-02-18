



Фронтмен ДДТ Шевчук напомнил россиянам слова Навального

Лидер популярной музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук напомнил поклонникам слова российского оппозиционера Алексея Навального, умершего в тюрьме.



О нем артист вспомнил на концерте в Астане.



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"Погиб Алексей Навальный, который говорил нам, россиянам, о свободе. Он напоминал, что все мы может стать свободными в самом лучшем смысле этого слова. Он говорил, что вера без свободы - фанатизм. Труд без свободы - тяжелое рабство. Любовь без свободы - это деспотия. Ничего не бывает без свободы! Все окрашено в черный цвет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального, которая так и называется - "Свобода", - сказал он.