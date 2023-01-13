



"Фестиваль Максимилиан", или кто такая Марина?

Третий раз в январе 2023 года «Фестиваль Максимилиан» пройдет в Тель-Авиве, третий раз на сцену Ангара 11 в порту Намаль выйдут совершенно разные музыканты, танцоры, артисты, которых собирает в один ярчайший калейдоскоп знаменитая израильская певица Марина Максимилиан.



Рассказ об этом фестивале начинается с истории его создательницы и идейной вдохновительницы. Марина Максимилиан – израильская певица, музыкант, телеведущая, фотомодель, звезда сцены и экрана, родилась 35 лет назад в Днепропетровске. Музыкальная школа, хор, конкурсы юных талантов, победа во всеизраильском телевизионном шоу «Кохав нолад», через все эти понятные, но не для всех преодолимые этапы, Марина в 14 лет попала на профессиональную сцену, и с тех пор выступает с разнообразнейшим репертуаром, включающим классические произведения, джаз в оригинальных и авторских обработках, песни собственного сочинения. Поет Марина на 10 языках мира, а свои песни пишет и исполняет на трёх: иврите, английском и русском. Диск, записанный в 2013 году на английском языке «Step Into Мy World» в течение года стал «золотым», в 2014 году Марина получила в Израиле звание «Певица года», а в 2019 снялась в одной из главных ролей в культовом сериале «Фауда».







Марину знает и любит как израильская публика, так и зрители в разных странах мира, она успешно выступает с гастролями в Европе, Америке и Китае. Практически каждый год певица обновляет свой репертуар и показывает новую концертную программу.



«Я никогда не ощущала своего происхождения как чего-то ограничивающего. Кроме учителей в консерватории, мое окружение было ивритоговорящим. Я не разбивала "стеклянный потолок", я просто была самой собой», – рассказывает Марина о своем успехе.







Молодой талантливой певице, актрисе, автору музыки и текста, Марине интересны разные направления искусства. Поэтому, создавая свой уникальный мультикультурный фестиваль, никаких ограничений в стиле участников она не ставила. Так, в прошлые годы в «Фестивале Максимилиан» выступали артисты фламенко, джазовые, поп и рок музыканты, танцевальные команды. Это новый взгляд на шоу, возможность дать место на сцене исполнителям, приехавшим из разных мест и говорящих на разных языках. Как говорит Марина: «В искусстве не нужно искать то, что нас объединяет, интереснее то, что различает нас».

Фестиваль Максимилиан» – событие, на организацию которого ушли месяцы работы, талант и энтузиазм команды.



Чтобы продлить удовольствие, организаторы решили, что одного вечера в этом году мало, поэтому фестиваль будет идти два дня! Участников Марина, как и каждый год, не раскрывает, уникальная программа с редчайшими артистами станет сюрпризом для гостей.







Марина Максимилиан: «Я горю желанием создать новый вид культурного опыта. Искусство — это идеальный побег, который обогащает нашу жизнь и останавливает время. Имею честь пригласить вас на удивительный и полный чудес фестиваль».



Ангар 11, Тель-Авив | 26.1.23 | 28.1.23 | Билеты: Ticketmaster *9964

https://bravo.israelinfo.co.il/announce/73900



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Фото: Зив Барак, Ариэль Эфрон