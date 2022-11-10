



EXRUS Festival: Русские беженцы раскачают Тель-Авив

В четверг в Тель-Авиве состоится уникальный однодневный концерт с участием хард-рок-групп из России, которые бежали из страны из-за своего сопротивления войне против Украины.



Рокеры Holy Spring, Flowers for Burning, Саша Огородников, Dogsaw и Sonic Death выступят в The Zone в Тель-Авиве на вечере под названием EXRUS Festival.

Самая известная среди них группа Sonic Death в прошлом году отпраздновала свое 10-летие. Мощное рок-трио родом из Санкт-Петербурга и в настоящее время базируется в Тбилиси, Грузия.



Организатор Алекс Федек сказал, что специально искал артистов, несогласных с вторжением России в Украину.



“Я хочу поддержать россиян, которые думают по-другому и которым нужно выбирать между своим домом и свободным миром”, – сказал Федек. ”Я пригласил представленных артистов, чтобы привлечь внимание к группам, которые существуют за пределами мейнстрима. Ведь иначе у них может не быть других возможностей выступить перед более широкой аудиторией”.