"Dream Theater" выступит в Тель-Авиве

Прогрессивная метал-группа Dream Theater вернется в Израиль в субботу, чтобы выступить в тель-авивском Hangar 11.



Тель-Авив станет первой остановкой группы в ее мировом турне "Top of the World Tour" 2023 года.



"Dream Theater" получили Грэмми 2022 года за песню "The Alien" из своего последнего, 15-ого студийного альбома "A View from the Top of the World".



Альбом был написан и записан в студии группы во время пандемии после того, как квинтет был вынужден отменить оставшуюся часть своего тура 2020 года.



В текущий состав Dream Theater входят солист Лабри, гитарист Джон Петруччи, клавишник Джордан Рудесс, бас-гитарист Джон Мён и ударник Майк Манджини.



Dream Theater продали более 15 миллионов альбомов и четыре раза выступали в Израиле, последний раз в 2019 году.



Субботнее вечернее шоу должно начаться в 22:00 , билеты можно приобрести в Raven Metal.