Новости » Культура
Disney официально ушла из России
04.10.2022 00:16 Алина Груднева

Disney официально ушла из России

Компания The Walt Disney Company официально удалила российские сайты и страницы в социальных сетях. 

 
По данным Championat, удалены такие сайты, как disney.ru и kanal.disney.ru.
 
Теперь пользователи, которые хотят зайти на указанные домены, должны выбрать одну из предлагаемых в списке стран.
 
Компания прекратила продление лицензий на свой контент всем российским стриминговым платформам.
 
Disney устранила из списка стран-партнеров РФ, а также удалила страницы в VK, Одноклассники и Twitter. А на YouTube-каналах российских подразделений компании "Анимационные сериалы", "Доброе утро с Микки" и "Короткая анимация" удалены все видео.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы