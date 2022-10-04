



Disney официально ушла из России

Компания The Walt Disney Company официально удалила российские сайты и страницы в социальных сетях.

По данным Championat, удалены такие сайты, как disney.ru и kanal.disney.ru.

Теперь пользователи, которые хотят зайти на указанные домены, должны выбрать одну из предлагаемых в списке стран.

Компания прекратила продление лицензий на свой контент всем российским стриминговым платформам.

Disney устранила из списка стран-партнеров РФ, а также удалила страницы в VK, Одноклассники и Twitter. А на YouTube-каналах российских подразделений компании "Анимационные сериалы", "Доброе утро с Микки" и "Короткая анимация" удалены все видео.