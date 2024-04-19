



Дело Беркович и Петрийчук рассмотрит военный суд

Прокуратура Москвы сообщила о том, что уголовное дело против Евгении Беркович и Светланы Петрийчук направили в военный суд.



Дело по существу будет рассматривать 2-ой Западный окружной военный суд.



Ведомство утвердило обвинительное заключение.



Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук обвиняют в “оправдании терроризма” из-за спектакля “Финист Ясный Сокол”.



8 апреля суд в Москве продлил им арест до 4 мая — это значит, что обвиняемые проведут в СИЗО не меньше года.



15 апреля список Росфинмониторинга пополнился фамилиями Петрийчук и Беркович в качестве экстремистов и террористов.

