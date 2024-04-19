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Дело Беркович и Петрийчук рассмотрит военный суд
19.04.2024 12:59 MIGnews.com

Дело Беркович и Петрийчук рассмотрит военный суд

Прокуратура Москвы сообщила о том, что уголовное дело против Евгении Беркович и Светланы Петрийчук направили в военный суд.

Дело по существу будет рассматривать 2-ой Западный окружной военный суд.

Ведомство утвердило обвинительное заключение.

Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук обвиняют в “оправдании терроризма” из-за спектакля “Финист Ясный Сокол”.

 8 апреля суд в Москве продлил им арест до 4 мая — это значит, что обвиняемые проведут в СИЗО не меньше года.

15 апреля список Росфинмониторинга пополнился фамилиями Петрийчук и Беркович в качестве экстремистов и террористов.
 

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