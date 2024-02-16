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Был задержан после ареста Навального: внезапно умер известный в РФ фотограф
16.02.2024 20:35 Алина Груднева

Был задержан после ареста Навального: внезапно умер известный в РФ фотограф

В пятницу, 16 февраля, в России внезапно скончался фотограф-документалист Дмитрий Марков, которому был 41 год.

По данным российских СМИ, об этом сообщили его друзья. Причина внезапной смерти пока что неизвестна.

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Марков считался одним из самых известных фотографов РФ. Он прославился жанровыми снимками российской глубинки, которые делал на камеру смартфона. Также он участвовал в рекламной кампании iPhone 7 "Apple’s Taken on the iPhone.

Дмитрий был арестован на одном из митингов после ареста российского оппозиционера Алексея Навального, который в этот же день, 16 февраля, внезапно умер в тюрьме.

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