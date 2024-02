Был задержан после ареста Навального: внезапно умер известный в РФ фотограф

В пятницу, 16 февраля, в России внезапно скончался фотограф-документалист Дмитрий Марков, которому был 41 год.



По данным российских СМИ, об этом сообщили его друзья. Причина внезапной смерти пока что неизвестна.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Марков считался одним из самых известных фотографов РФ. Он прославился жанровыми снимками российской глубинки, которые делал на камеру смартфона. Также он участвовал в рекламной кампании iPhone 7 "Apple’s Taken on the iPhone.



Дмитрий был арестован на одном из митингов после ареста российского оппозиционера Алексея Навального, который в этот же день, 16 февраля, внезапно умер в тюрьме.