



Британская разведка: РФ усиливает милитаризацию истории

В России продолжают усиливать милитаризацию истории, побуждая россиян к антизападным настроениям.



Об этом говорится в новом отчете британской разведки. В Великобритании прокомментировали недавно опубликованный в РФ сборник документов "Об историческом единстве русских и украинцев", который начинается со статьи Владимира Путина о ситуации в Украине.



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"В книге представлено 242 документа, начиная с 11 века и заканчивая 20-м, которые используются для оправдания нынешней политики Кремля и подтверждают утверждение о том, что иностранная подрывная деятельность превратила Украину в "антироссийское" государство", - сказано в отчете.



Также в Британии комментируют статью зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об истории отношений с Польшей, в которой тот обвиняет европейское государство в "русофобии" и предупреждает об "уничтожении польской государственности".



"Усиливается милитаризация истории со стороны российского руководства, направленная на привитие антизападных настроений российскому населению и запугивание его непосредственных западных соседей", - отметили в британской разведке.