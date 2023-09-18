



Борис Гребенщиков объяснил, почему отказался выступать в Украине

Фронтмен группы “Аквариум” Борис Гребенщиков назвал причину отказа от выступлений в Украине.



В интервью изданию Financial Times музыкант связал отказ от выступлений с мнением украинцев о россиянах.



“Половина украинцев думают: "О, хороший русский – это мертвый русский". Я получаю много подобных писем”, – приводит издание слова Гребенщикова.



При этом Гребенщиков отметил, что до начала войны в Украине его выступления принимали зачастую даже лучше, чем в России. Музыкант подчеркнул, что в ближайшее время не собирается возвращаться и в Россию. Он уже более полутора лет живет в Лондоне, и этот город подходит ему больше, чем Санкт-Петербург.



