Безумие экоактивистов набирает обороты: испорчен шедевр Моне

Экоактивисты продолжают портить шедевры изобразительного искусства, пытаясь привлечь внимание мира к проблеме глобального потепления.



В этот раз борцы за природу облили супом картину Клода Моне "Весна" в Лионском музее изобразительных искусств.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Эта весна останется единственной, если мы не отреагируем. Что нарисуют наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет", - кричали активистки из движения "Продовольственный ответ".



Из-за них в конечном итоге закрыли зал импрессионистов закрыли. Картине предстоит проверка, а на активисток подадут жалобу в полицию по обвинению в вандализме.

#Environmental activists in Lyon, France, poured soup on Claude #Monet ’s painting “Spring.” With this action, two young people wanted to “warn about the impending climate and social crisis.” They were arrested by the police. According to Le Progrès, the painting was not damaged… pic.twitter.com/kwlJnzzaeV

Eco-activists poured soup on Claude Monet's painting "Springtime" at the Museum of Fine Arts of Lyon



"This spring will remain the only spring if we don't react. What will our future artists paint? What will we dream of if there is no more spring?", chanted two activists of the… pic.twitter.com/NOzF9jOHWP