



Backstreet Boys не смогут провести концерт в Израиле в этом году

После того, как Backstreet Boys отменили запланированное на 13 мая выступление в Израиле из-за военного конфликта с Газой и угрозы ракетных обстрелов, группа заявила, что не сможет перенести выступление на следующий год.



“К сожалению, мы не смогли согласовать альтернативную дату в течение этого года, чтобы перенести наше выступление в Израиле”, – написал коллектив в среду в социальных сетях.



Группа сообщила, что с нетерпением ждет возможности выступить в Израиле в будущем. В заявлении содержалась информация о выдаче возврата всем покупателям билетов автоматически, деньги вернуться на кредитные карты в течение 30 рабочих дней.



За день до концерта власти отменили выступление, которое планировалось провести в Ришон ле-Ционе, сославшись на продолжающийся тогда военный конфликт с Газой и угрозу ракетных обстрелов. Решение было принято официальными лицами командования тыла ЦАХАЛа и муниципалитета Ришон ле-Цион, где должен был состояться концерт.